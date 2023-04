O Papa Francisco já teve alta hospitalar, este sábado, avança o Observador.

Jorge Bergoglio, de 86 anos, encontrava-se internado, desde a passada quarta-feira, no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquiolite viral.

À saída do hospital, o Papa Francisco elogiou os profissionais de saúde. “Admiro muito quem trabalha nos hospitais”, disse o Papa, que garantiu ainda aos jornalistas ali presentes não ter tido medo de morrer.

“Ainda estou vivo. Senti-me mal, mas não tive medo”, declarou.

De acordo com um comunicado emitido, na sexta-feira, pelo Vaticano, citado pela agência Reuters, garantindo que “os resultados dos exames efectuados” e “os progressos clínicos” do Santo Padre eram “favoráveis”.

Na sexta-feira, o Papa Francisco aproveitou para visitar algumas das crianças internadas no mesmo hospital. Durante essa visita, deslocou-se à ala de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital tendo levado rosários, ovos da Páscoa e cópias do livro 'Jesus nasceu em Belém de Judá.