Patrícia Calisto apresentou livro infantil "O Caracol" na Feira do Livro do Funchal

Patrícia Calisto apresentou hoje o livro "O Caracol" no âmbito da Feira do Livro do Funchal, uma "atividade que pretendeu ajudar as crianças a compreenderem as emoções, suas e dos demais, e refletirem sobre a forma como tratamos os outros e nos tratam, pode influenciar as emoções", explica uma nota da autarquia, organizadora do evento.

Na actividade, em formato oficina, "as crianças foram incentivadas a respeitar as diferenças entre pares, 'não ao bullying' e sensibilização para a inclusão. Os pais e adultos também participaram nesta oficina, dando exemplos positivos sobre ações e palavras praticadas e ditas pelas crianças na relação com os seus semelhantes", refere a nota.

A autora, que vive em Lisboa, "é apaixonada por livros infantis e tem uma coleção que não para de crescer", garantem. "Patrícia trabalha como assistente de bordo desde 2008 e as viagens que faz permitem-lhe descobrir novos autores, ilustradores e livros em diversos idiomas. 'O Caracol' foi o primeiro livro da sua autoria, editado em Dezembro de 2021, seguindo-se 'O Burro Artista', lançado no final de 2022, sendo ambos edições de autor", explica.

Conclui ainda que "a expressão artística está presente na vida de Garcia da Silva, o ilustrador do livro, desde cedo". Aliás, "foi ainda em criança que descobriu a sua paixão pela arte, nomeadamente, pela pintura e pelo desenho. Onde quer que vá, leva sempre consigo um bloco de desenho e material para desenhar e pintar, pois considera que todos os detalhes à sua volta podem servir de fonte de inspiração para os seus trabalhos". Formado em ilustração e pintura no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa, o artista "conta com vários trabalhos na área da ilustração infantil e editorial, cartoons, capas de cd's, entre outros".