Feira do Livro do Funchal entra na recta final este sábado

A 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal entrou, hoje, na recta final com a chegada no mês de Abril.

As actividades começaram, no Largo da Restauração, com o espectáculo de Joana Gama 'As árvores não têm pernas para andar', pelas 11 horas deste sábado.

A actuação musical realizada através de um piano contou uma história sobre o mundo das árvores e como estas embora permaneçam na sua vida imóveis, também têm características bastantes diferentes. Umas destacam-se, outras atraem multidões para serem admiradas e outras ainda produzem material que já chegou à lua.

Joana Gama, nascida em Braga, é uma pianista portuguesa que axtua tanto a solo, como em diversos projetos em áreas como o cinema, teatro, música e dança. É doutorada pela Universidade de Évora e investigadora do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O seu percurso tem sido associado à música clássica, recitais e possui colaborações com artistas como Rafael Toral, João Godinho, Drumming GP, entre outros. A sua discografia está presente em editoras como Room40, Boca/Douda Correria e Pianola, entre outras.

Esta tarde há tarde há mais

No mesmo espaço terá lugar, pelas 14 horas, a apresentação do livro 'Madeira Ilustrada', de Andrew Picken, com Paulo Rodrigues e Luís Timóteo Ferreira.

Uma hora depois é a vez de uma conversa e oficina com o autor José Maria Vieira Mendes, também no Largo da Restauração.

Pelas 16 horas, Patrícia Calisto fará a apresentação do livro 'O Caracol' e realizará também uma oficina criativa. Simultaneamente terão, lugar duas sessões de autógrafos, com José Maria Vieira Mendes, no stand da Câmara Municipal do Funchal, e com Jorge Ribeiro de Castro, no stand da editora Rota do Livro.

De volta ao Espaço InfantoJuvenil, a obra 'Amor', de Leda Pestana e Alberto do Vale, é revelada pelas 17h30. A autora fará, posteriormente, uma sessão de autógrafos, no stand da FNAC.

A caminhar para o final do dia, pelas 19h30, no palco principal, tem lugar a representação performativa 'Que ficará de mim?', do grupo Contigo Teatro e grupo de Fados da Académica da Madeira (FATUM).

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe a última actividade do dia, mais concretamente pelas 21 horas, o espetáculo 'Colheres de Prata – Centenário de Natália Correia'.