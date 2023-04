Inês Câmara derruba recorde regional júnior

Os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absoluto de Portugal em natação prosseguem hoje o seu terceiro dia de competição.

Para além da consagração dos novos campeões nacionais, o evento que está a ter lugar no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal continua a ficar marcado por excelentes marcas individuais, que já permitiram a obtenção de recordes de Portugal e da Madeira, bem como novos mínimos para os Jogos Olímpicos Paris'2024, Campeonatos do Mundo e Europeus da modalidade.



No dia de ontem, sexta-feira, de destacar a jovem atleta júnior madeirense, Inês Câmara.

A nadador do CD Nacional obteve um novo máximo pessoal na prova dos 400 metros estilos, com o registo de 5:24.02 minutos.

Um resultado que permitiu ser oitava classificada na final B, e a quinta melhor atleta júnior nacional na distância. Em termos de tempo, este traduziu-se num novo recorde da Madeira de Juniores de 1.º ano. Inês Câmara veio 'derrubar' uma marca com 18 anos que era pertença de Sara Cerdas, alcançado em 2005.

Diogo Ribeiro com novo recorde nacional e novo mínimo para os Mundiais

Nas eliminatórias desta manhã de registar a queda de novos recordes nacionais e novas marcas 'rumo' aos Mundiais e Europeus.

A estrela destes campeonatos, Diogo Ribeiro voltou a brilhar, desta feita ao conseguir um novo recorde de Portugal nos 100 metros mariposa, com a marca de 51.80 segundos que lhe garantiu ainda mínimos para os Mundiais de Fukuoka e para os Europeus de sub-23.

Já nos 400 metros livres Francisca Martins (Foca Quinta da Lixa CNF) festejou esta manhã a obtenção de mínimos para o Campeonato da Europa de sub-23, graças ao tempo de 4:13.76 minutos.

Ana Pinho Rodrigues (Desportivo de Viana) voltou a bater um novo máximo nacional absoluto, desta feita nos 50 metros bruços. O tempo de 30.98 segundos traduziu-se também em mínimos para o Mundial de Fukuoka.

Finalmente nos 200 metros estilos Gabriel Lopes (Louzan Natacao/EFAPEL) fez o melhor tempo nas eliminatórias, com a marca de 1:59.04 minutos o que lhe garantiu mínimos para os Campeonatos do Mundo.

As finais deste terceiro dia de campeonatos, tem início pelas 17 horas.