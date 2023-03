Miguel Sousa Tavares apresentou 'O Último Olhar' na Feira do Livro do Funchal

O autor e jornalista e comentador português Miguel Sousa Tavares apresentou, hoje, o livro 'O Último Olhar', que contou com a moderação da jornalista Celina Pereira, no palco da Feira do Livro do Funchal.

"A obra marca o aguardado regresso de Miguel Sousa Tavares ao romance. Uma história sem tréguas nem contemplações, no qual o passado cruza o presente e o presente interroga o futuro que queremos ter. Da primeira à última página, até deciframos o que se esconde atrás do título. A publicação dita o tempo da pandemia provocada pelo vírus designado por SARS-CoV-2. Interliga as vidas de um sobrevivente da 2ª Guerra Mundial, uma médica de Madrid e um médico italiano. É algo que vai mudar por completo a vida das personagens e colocar problemas a cada um destes", refere uma nota de imprensa enviada às redacções.

Miguel Sousa Tavares nasceu no Porto em 1952. Depois de se ter formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, exerceu actividade durante 12 anos antes de se dedicar em exclusivo ao jornalismo. Na televisão, começou na RTP, passando depois pela SIC e TVI, onde foi comentador semanal. Tem também vários livros publicados, que variam entre crónicas, contos, romances e livros infantojuvenis. Uma das suas obras, 'Equador', foi editada em 30 países e, posteriormente, adaptada a série televisiva.

A Feira do Livro do Funchal continuará na Placa Central até dia 2 de Abril.