Trofeu de Orientação Vila da Camacha agendado para domingo

A primeira edição do Troféu de Orientação Vila da Camacha, agendada para este domingo, 5 de Março, conta já com 300 inscritos.

De acordo com a organização, a cargo do Núcleo Running da Associação Desportiva da Camacha, o evento estreia-se com o recorde de inscritos num evento regional de Orientação.

Quem quiser experimentar a modalidade está convidado a aparecer no Largo da Achada, fazendo a sua inscrição no local.

"Além da organização ter mapas extra, irá também disponibilizar um briefing de iniciação. Salientamos que esta actividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, a correr ou simplesmente a andar", refere a organização.

Do ponto de vista técnico, estão previstos nove percursos diferentes, sendo o maior para as Elites, com 6,4km, e o mais pequeno para os sub-10, com 1,1km.

A dificuldade de navegação irá variar de acordo com a experiência dos atletas de cada escalão.