Parlamento dos Jovens amanhã na Assembleia

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira acolhe, amanhã, pelas 9h30, a Sessão Regional do Programa Parlamento dos Jovens, cuja edição versa sobre o tema 'Saúde Mental nos Jovens: Que desafios? Que respostas?'.

Esta iniciativa a cargo da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, em parceria com a Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, envolve 70 alunos do ensino secundário, eleitos de entre um universo de 4 271 votantes.

Ao longo do dia, serão os próprios alunos que irão dirigir os trabalhos do Plenário, assumindo o papel de deputados, cujas propostas são analisadas e debatidas por todos, na generalidade e na especialidade. Após a aprovação das medidas é elaborado um documento único que representará a delegação da Madeira, na Sessão Nacional, que terá lugar a 29 e 30 de Maio, na Assembleia da República.

São 14 as escolas da Região Autónoma da Madeira que participam, nomeadamente a Escola Complementar do Til - APEL; Escola Secundária Francisco Franco; Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas; Escola Básica e Secundária de Machico; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco; Conservatório - Escola Profissional de Artes da Madeira; Escola Básica e Secundária de Santa Cruz; Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol; Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral; Instituto para a Qualificação IP-RAM - Centro de Formação Profissional da Madeira; Escola Secundária Jaime Moniz; Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

Ao longo de todo o processo preparatório para esta sessão regional, os professores procuraram trabalhar com os seus alunos, questões como a importância da participação dos jovens no debate democrático, o exercício de uma cidadania ativa e a promoção de uma consciência cívica, particularmente nas questões que afetam o presente e o futuro dos jovens, numa perspectiva individual e coletiva.

A sessão de abertura da sessão regional do Programa Parlamento dos Jovens Ensino Secundário conta, para além dos deputados e da mesa eleita entre os alunos, com um representante dos deputados eleitos para a Assembleia da República, Miguel Iglésias, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, e do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.