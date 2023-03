Madeira quer melhorar a qualidade do destino

Melhorar a qualidade do destino e dos alojamentos, travando o aumento do número de camas, subir o rendimento disponível por quarto, a par da acessibilidade aérea a preços baratos, garantida por companhias aéreas modernas e ágeis, são objectivos para o futuro do turismo madeirense.

Uma garantia deixa na troca de ideias entre o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente do Pestana Hotel Group, Dionísio Pestana, no stand da Madeira.

Num destino com novas tendências e com turistas mais jovens, o presidente do governo agradece o empenho dos madeirenses na arte de bem receber e dos empresários que com arrojo investiram no sector onde deixam marcas.

“Tudo mudou”, assegura Dionísio Pestana

Dionísio Pestana também assegura que o paradigma do turismo mudou no pós-pandemia, com novos turistas, novos operadores e novas companhias aéreas. Daí que o plano de negócios do grupo que lidera assente maioritariamente no cliente directo. Neste momento só um terço do negócio é assegurado pelos operadores turísticos, garante.

O facto de a Madeira ter “voos de 25 países e 50 e tal aeroportos” é no seu entender um factor determinante para a constatação que “tudo mudou” no sector turístico regional.