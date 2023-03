Marítimo presente nas 'Jornadas Anuais' da Liga

O Marítimo esteve presente nas Jornadas Anuais da Liga, onde foram apresentadas as conclusões de um ano de trabalho dos nove grupos de trabalho. Estas jornadas ocorreram hoje no Estádio Municipal de Braga, com António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, a ser o anfitrião das mesmas.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, na abertura das jornadas, salientou que “conseguimos, através dos Grupos de Trabalho, dar importantes passos, como a manutenção do formato de 18 equipas, no pós-2024, a reformulação da Taça da Liga, internacionalização, o acompanhamento da nova Lei da Violência no Desporto, o reconhecimento maior do Futebol em matéria fiscal, a implementação da bilhética centralizada, o Regulamento Audiovisual e Regime de Controlo Económico ou um maior envolvimento das Associações Distritais de Futebol e da Comissão de Diálogo Social”.

O Marítimo esteve representado, nestas jornadas, por Catarina Serrado (Gabinete Jurídico), José Carlos Silva (GT Financeiro), André Martins (GT Competições), Nuno Pereira (GT Conteúdos e Media), Carina Sousa (GT Responsabilidade Social) e Lúcia Martins (GT Prevenção e Segurança).

Refira-se que o Marítimo interveio na área da Responsabilidade Social através de Carina Sousa