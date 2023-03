MNE Kuleba diz que Ucrânia "sobreviveu ao Inverno mais duro" de sempre

O chefe da diplomacia de Kiev congratulou-se hoje pela Ucrânia ter "sobrevivido ao Inverno mais duro da sua história", marcado por enormes bombardeamentos que mergulharam milhões de pessoas na escuridão.

"Estava frio e escuro, mas fomos inquebráveis", disse Dmytro Kuleba numa mensagem que publicou na conta oficial que mantém na plataforma digital Facebook.

"A Ucrânia venceu o terror do Inverno", declarou o ministro ucraniano, assinalando que a União Europeia também o passou até agora "sem o gás russo".

As declarações de Kouleba são difundidas no dia em que começa na Índia a reunião do G20 em que vão participar o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov.

A reunião de Nova Deli - que se vai prolongar durante dois dias entre os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo das 20 economias mais fortes do mundo - deve ficar marcada por divergências sobre a campanha militar da Rússia na Ucrânia.

A República Popular da China e a Rússia são os únicos países que não validaram o documento do G20 na parte que se refere à guerra na Ucrânia.