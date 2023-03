Nuno Batista enaltece importância da mulher no dia-a-dia

A Câmara Municipal do Porto Santo realiza, esta quarta-feira, um jantar, para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Em declarações ao DIÁRIO o presidente da edilidade, Nuno Batista, deu “os parabéns às mulheres”, sublinhando que “a valorização do ser humano, mas das mulheres em especial, deve ser uma valorização diária”.

“Acima de tudo festejamos este dia por aquilo que tem sido o contributo, o esforço e empenho das mulheres para assumir efetivamente a responsabilidade e as conquistas que tem tido na nossa sociedade”, disse ao autarca .

Nuno Batista realçou ainda que “ todos nós temos ligações muito fortes e sabemos da importância que as mulheres têm na nossa vida, sejam elas a nossa mãe, mulher ou as nossas filhas, e perante tudo isto e o percurso que tem sido feito, o dia de hoje serve para todos nós para pararmos e ponderarmos, e refletirmos sobre tudo aquilo que tem sido feito daquilo que foi trajecto que as mulheres fizeram e ver isso como um exemplo”, reforçou,

“Que o exemplo que tem sido dado pelo sexo feminino seja um exemplo para todos nós e consigamos, todos juntos, festejar todos os dias do ano, como sendo um dia acima de tudo da mulher, mas em