SRIC assinala Dia da Mulher com Tertúlia – “A Voz da Mulher”

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania promove, amanhã, dia 8 de março, a tertúlia “A VOZ DA MULHER”.

Esta iniciativa, que terá lugar no Museu do Açúcar, a partir das 14h30, pretende partilhar as experiências e vivências de um conjunto de mulheres que conciliam o seu trabalho com a sua vida familiar e pessoal.

Sob a moderação da Diretora de Serviços de Igualdade e Cidadania, Mariana Battencourt, este evento junta as artistas Susana Pereira (fadista), Petra Camacho (cantora), Fátima Chulata (cantora) e Andreína Vanessa – dinamizadora do projeto “Madeira in Art”.

Rita Andrade, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, preside à sessão de encerramento.