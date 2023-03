Rua Dr. Pita com alterações temporárias na circulação para colocar passadeiras sobrelevadas

A Rua Dr. Pita, no Funchal, junto ao Estádio dos Barreiros, vai sofrer algumas alterações temporárias na circulação automóvel, uma vez que a Câmara Municipal do Funchal está a proceder à colocação de passadeiras sobrelevadas. Trata-se de uma intervenção da empreitada municipal denominada 'execução de diversas medidas de mobilidade e acalmia de tráfego'.

Eis as alterações:

09.03.2023 – QUINTA

Entre as 08h00 e as 18h00, fica interrompida a circulação rodoviária no sentido descendente da Rua Dr. Pita, no segmento rodoviário entre a Rotunda das Virtudes e a Rua dos Barreiros.

Como alternativa, os veículos que circulam no sentido descendente da Rua Dr. Pita, devem circular pela Rua das Virtudes, Rua da Levada dos Barreiros e Rua dos Barreiros em direção à Rua Dr. Pita.

10.03.2023 – SEXTA

Entre as 08h00 e as 18h00, fica interrompida a circulação rodoviária no sentido ascendente da Rua Dr. Pita, no segmento rodoviário entre a Rua dos Barreiros e a Rotunda das Virtudes.

Como alternativa, os veículos que circulam no sentido ascendente da Rua Dr. Pita, devem circular pela Rua dos Barreiros, Rua da Levada dos Barreiros e Rua das Virtudes, em direção à Rotunda das Virtudes.

A autarquia do Funchal pede a compreensão dos condutores, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local.