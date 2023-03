Mercosul e UE acordam intensificar negociações para alcançar acordo de comércio

Negociadores do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da União Europeia (UE) acordaram hoje, em Buenos Aires, intensificar este semestre as negociações para um acordo definitivo de livre comércio entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e os 27.

Numa nota conjunta, os principais negociadores do acordo Mercosul-UE, reunidos terça e quarta-feira em Buenos Aires, estabeleceram um cronograma de trabalho para o semestre com vista a intensificar as negociações.

Após duas décadas de negociações, em 2019, a UE e o bloco sul-americano chegaram a acordo político para selar um pacto de livre comércio, deixando pendente a resolução de alguns aspetos técnicos.

Mas essa discussão complicou-se com questões, principalmente do lado europeu, em relação às questões ambientais, em particular críticas às políticas do governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro (2019-2023), que se mantiveram após o regresso de Lula da Silva ao poder.

Segundo o comunicado, conscientes da importância estratégica do relacionamento birregional, as delegações concordaram com a importância de intensificar o diálogo "para chegar a um acordo mutuamente benéfico e equilibrado".

Os quatro coordenadores nacionais do bloco sul-americano e os principais negociadores do Itamaraty e da Direção-Geral de Comércio da União Europeia participaram das conversas na capital da Argentina, país que preside o Mercosul neste semestre. EFE