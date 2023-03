Marítimo com duas alterações frente ao Gil Vicente

O treinador do Marítimo, José Gomes, procedeu a duas alterações no onze do Marítimo para o encontro desta tarde (15h30), em Barcelos, frente ao Gil Vicente.

Assim, João Afonso entra para o meio-campo, no lugar do italiano Beltrame, enquanto Riascos retoma a titularidade em detrimento de Geny Catamo.

O Marítimo apresenta-se com Marcelo Carné; Cláudio Winck, Zainadine, René Santos e Vitor Costa; João Afonso, Val Soares e Xadas; Riascos, Pablo Moreno e André Vidigal.

No banco vão estar Makaridze, Mosquera, Rafael Brito, Beltrame, Edgar Costa, Félix Correia, Paulinho, Liza e Léo Pereira.

O Gil Vicente, por seu lado, apresenta Andrew; Carraça, Tomás Araújo, Rúben Fernandes e Marin; Pedro Tiba, Vítor Carvalho, Fujimoto, Murilo, Fran Navarro e Boselli.