FC Porto anuncia lotação esgotada para receção ao Inter Milão nos 'oitavos'

Os bilhetes para a receção do FC Porto ao Inter Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em 14 de março, no Estádio do Dragão, no Porto, estão esgotados, informaram hoje os campeões nacionais.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'azuis e brancos', são esperados cerca de 50.000 espetadores para o reencontro entre os dois clubes, três semanas após os italianos terem vencido em casa (1-0), com um golo solitário do belga Romelu Lukaku.

O FC Porto, vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, recebe o Inter Milão, detentor do cetro em 1963/64, 1964/65 e 2009/10, em 14 de março, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.