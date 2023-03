Ministro do Interior italiano proíbe venda de bilhetes a adeptos do Eintracht

O ministro do Interior italiano emitiu hoje uma liminar a proibir o Nápoles de vender bilhetes aos adeptos do Eintracht Frankfurt para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

De acordo com o comunicado publicado no site oficial, o clube alemão refere ter sido informado na segunda-feira à noite pela UEFA de que o ministro do Interior italiano iria emitir hoje de manhã a proibição, com vista ao encontro de 15 de março, no Estádio Diego Armando Maradona.

Em causa estão 2.700 ingressos que são atribuídos ao clube visitante, dos quais 2.400 na zona da bancada destinada ao Eintracht Frankfurt, de acordo com os regulamentos da UEFA.

Entretanto, o clube alemão já fez saber que irá tomar uma posição assim que forem conhecidos os detalhes específicos da liminar emitida pelo Ministério do Interior italiano.

Em 20 de fevereiro, na véspera do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Frankfurt, nove adeptos alemães foram detidos por terem atacado fãs do Nápoles.

"[Houve] vários ataques a adeptos visitantes italianos por parte de adeptos de alto risco do [Eintracht] Frankfurt", revelou na altura a polícia de Frankfurt, que levou sob custódia nove supostos 'hooligans', depois de apreender luvas de combate, balaclavas e máscaras faciais.

Um grupo de cerca de 15 adeptos do Eintracht considerados violentos atacou três napolitanos em frente a um bar, no distrito de Sachsenhausen. Mais tarde, outro grupo de até 20 fãs locais agrediu mais três adeptos transalpinos quando estes saíam do mesmo bar, de acordo com polícia, que assegurou não ter sido necessária assistência médica.