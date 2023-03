EUA sancionam empresas norte-coreanas ligadas ao regime

Os Estados Unidos sancionaram hoje três empresas norte-coreanas e dois indivíduos que acusam de gerar receitas ilícitas para o Governo da Coreia do Norte, que são usadas para desenvolver o plano de mísseis balísticos.

"Os Estados Unidos estão comprometidos em atacar redes ilícitas que geram receitas para as atividades desestabilizadoras do regime" de Pyongyang, disse o subsecretário do Departamento do Tesouro, Brian Nelson, em comunicado.

O Departamento de Tesouro dos EUA sancionou as empresas Chilsong Trading Corporation e Korea Paekho Trading Corporation, alegando que são controladas pelo Governo norte-coreano e pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

De acordo com o comunicado, Pyongyang usa a empresa Chilsong "para arrecadar divisas estrangeiras, reunir informações e fornecer cobertura a agentes de informação", enquanto a Paekho gera fundos com projetos de arte e construção no Médio Oriente e na África.

Washington também sancionou a Congo Aconde SARL e os seus proprietários, os norte-coreanos Hwang Kil-su e Pak Hwa-song, que estabeleceram a empresa na República Democrática do Congo "para obter receitas com projetos de construção com governos locais".

A União Europeia já tinha sancionado anteriormente as empresas Chilsong, Paekho, Pak e Hwang por alegadamente apoiarem os programas nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Como resultado dessa medida, todas as propriedades e ativos pertencentes aos sancionados nos Estados Unidos ficam bloqueados e os agentes norte-americanos ficam proibidos de fazer transações com os alvos desta lista.