Ministério da Educação e sindicatos de professores retomam hoje as negociações sobre um novo regime de recrutamento e colocação de docentes, depois de o ministro ter garantido "total disponibilidade" para discutir a valorização da carreira.

Desde setembro que representantes dos professores e do Governo tentam chegar a acordo quanto a um novo modelo de seleção e colocação de professores.

Nesta sexta ronda negocial, os sindicatos já fizeram saber que poderão pedir reuniões complementares visto existirem ainda matérias sem acordo à vista.

A possibilidade de os diretores poderem colocar alguns professores a trabalhar em duas escolas do mesmo Quadro de Zona Pedagógica (QZP) é um dos principais pontos de discórdia.

O outro motivo que tem levado os sindicatos a não aceitar qualquer acordo é a recusa do Governo em contabilizar o tempo de serviço congelado durante a permanência da troika em Portugal.

Enquanto a tutela não avançar com uma proposta de calendarização para debater o assunto, os professores vão continuar em protesto, participando em manifestações e greves.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição do artista português Veloso Salgado (1864-1945), que apresenta obras do seu itinerário artístico em França, vai estar patente a partir de hoje no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) - Museu do Chiado, em Lisboa.

A exposição "Veloso Salgado de Lisboa a Wissant. Itinerário de um pintor português" chega agora a Portugal, depois de ter sido apresentada na Temporada Cruzada Portugal-França, no Museu de Boulogne-sur-Mer, em França, em 2022.

Esta exposição, preparada pelo museu de arte contemporânea, com cerca de 70 obras, foi a primeira do artista em França e propôs-se seguir o seu itinerário francês - Paris, Bretanha e Wissant - local de ligação de uma amizade com os artistas Virginie Demont-Breton e Adrien Demont, e a Escola de Wissant.

DESPORTO

O Sporting está hoje obrigado a vencer em Herning, em casa dos dinamarqueses do Midtjylland para poder atingir os oitavos de final da Liga Europa de futebol, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos 'oitavos'.

Depois do empate em casa 1-1 na primeira mão, o Sporting tem agora a oportunidade de retificar a imagem menos boa deixada e, caso vença, poder seguir em frente no único objetivo que lhe resta na temporada.

O encontro em Herning está agendado para as 18:45 locais (17:45 em Lisboa) e será arbitrado pelo eslovaco Ivan Kruzliak.

***

O Sporting de Braga tem hoje de vencer por pelo menos quatro golos de diferença em casa da Fiorentina, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa de futebol, para manter o sonho de seguir em frente.

Depois da derrota caseira na primeira mão (4-0), os 'arsenalistas' têm de ganhar por quatro golos de diferença, para, pelo menos, obrigar a eliminatória a ser decidida no prolongamento ou mesmo penáltis.

INTERNACIONAL

A sessão de inverno da Assembleia Parlamentar da Organização para Segurança e Cooperação na Europa arranca hoje em Viena envolta em polémica devido à presença de uma delegação russa, contestada por vários países, com alguns a boicotarem a reunião.

Perante a presença da delegação russa, Lituânia e Ucrânia anunciaram que vão boicotar a reunião da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) que vai decorrer na capital austríaca até sexta-feira, coincidindo com o primeiro aniversário da invasão russa do território ucraniano, iniciada na madrugada de 24 de fevereiro de 2022.

Os deputados lituanos convidaram os homólogos nórdicos, bálticos e polacos a aderir a um boicote, se a Rússia fosse autorizada a participar, mas sem sucesso.

Os 'media' internacionais avançaram que cerca de 18 legisladores russos devem participar na reunião, referindo ainda que todos os membros da delegação russa fazem parte das listas de sanções da União Europeia (UE) desde o início de 2014.

A delegação é chefiada por Piotr Tolstoy, vice-presidente da Duma, a câmara baixa do parlamento russo.

No início de fevereiro, deputados de 20 países da OSCE exigiram que a Áustria impedisse a delegação russa de participar na reunião.

Em resposta, o Governo austríaco afirmou que ia autorizar a entrada dos membros da delegação russa que pretendessem participar na assembleia parlamentar da OSCE, argumentando tratar-se de uma obrigação de direito internacional. No entanto, na mesma ocasião, o executivo também lamentou a data da reunião, admitindo ser "muito infeliz".

LUSOFONIA E ÁFRICA

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português, João Gomes Cravinho, desloca-se hoje a Brasília no âmbito da preparação da cimeira luso-brasileira, que Portugal vai acolher entre 22 e 25 de abril, ocasião em que o Presidente brasileiro, Lula da Silva, visita o país.

No Palácio do Itamaraty, o chefe da diplomacia portuguesa reúne-se com o homólogo brasileiro, Mauro Vieira, para identificarem os temas que deverão constar da agenda da cimeira do final de abril, a qual juntará os chefes de Estado e de Governo dos dois países.

A cimeira, segundo o Governo de Lisboa, é "um momento crucial para o robustecimento dos laços e das relações históricas e de proximidade entre Portugal e o Brasil", e que acontecerá ao fim de sete anos.

Além da reunião com o ministro de Estado e das Relações Exteriores, o MNE manterá ainda outros encontros políticos, nomeadamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto.

PAÍS

O debate instrutório do processo da morte da cantora Sara Carreira, num acidente ocorrido na A1 junto a Santarém, em dezembro de 2020, começa hoje no Juízo de Instrução Criminal de Santarém.

O início do debate instrutório será antecedido da tomada de declarações da fadista Cristina Branco, que é acusada, juntamente com o ator Ivo Lucas, de homicídio negligente, pela morte da cantora Sara Carreira.

O processo volta ao Juízo de Instrução Criminal de Santarém depois de o Ministério Público (MP) ter deduzido nova acusação, em novembro último.

Voltaram a pedir abertura de instrução os pais de Sara Carreira, António (Tony) Carreira e Fernanda Antunes, e constituíram-se assistentes no processo, Cristina Branco e Tiago Pacheco.

No pedido de abertura de instrução, os pais de Sara Carreira insistiram que deve ser também acusado de homicídio negligente Paulo Neves, o condutor que seguia a uma velocidade inferior à mínima permitida por lei em autoestrada e que acusou uma taxa de alcoolemia de 1,18 gramas por litro quatro horas depois do acidente.

SOCIEDADE

O parlamento discute hoje a possibilidade de alargar a adoção de crianças até aos 18 anos, além de outras alterações ao processo de adoção, com a apreciação de projetos de lei de cinco partidos da oposição.

Bloco de Esquerda (BE), Partido Comunista (PCP), partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Livre e Iniciativa Liberal (IL) apresentam projetos de lei para que seja aumentada para 18 anos a idade até à qual uma criança pode ser adotada, e que atualmente é de 15 anos.

Os dados estatísticos mais recentes sobre adoção em Portugal, da responsabilidade do Instituto de Segurança Social e referentes a 31 de dezembro de 2021, davam conta de 226 crianças em situação de adotabilidade e 1.419 candidatos a adoção, o que dá uma relação de candidatos seis vezes superior ao número de crianças. Nesse ano foram adotadas 125 crianças.