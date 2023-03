Governo Regional investe 730 mil euros na eficiência energética no Curral das Freiras

O Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, entidade que tutela a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, está a fazer a reabilitação energética das Moradias do Conjunto Habitacional da Achada e das Balseiras, no Curral das Freiras. Um investimento na ordem dos 730 mil euros, anunciou Pedro Fino que hoje visitou a empreitada.

“Nós estamos aqui a fazer a reabilitação energética de dois bairros que existem aqui no Curral das Freiras. São cerca de 21 habitações que estão a ser beneficiadas e o objectivo da intervenção é garantir o conforto térmico e reduzir a factura energética para as famílias que cá residem”, começou por explicar o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

“É um investimento de cerca de 730 mil euros e que consistem em efectuar o isolamento térmico pelo exterior das paredes e das coberturas, colocar painéis solares e substituir também as janelas por janelas com eficiência térmica”, detalhou.

Uma medida “importante”, admite Pedro Fino, “neste momento em que o custo de vida está elevado”.

O governante esclareceu ainda que esta intervenção faz parte de um projecto mais alargado que envolve nove conjuntos habitacionais, em quatro concelhos da Região, nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Santa Cruz. Serão à volta de 355 os fogos reabilitados até 2023, sendo que, destas nove empreitadas, seis delas já se encontram a decorrer, mais precisamente nos conjuntos habitacionais Romeiras I, Romeiras II (concelho do Funchal), Balseiras, Achada e Jardim da Serra (concelho de Câmara de Lobos), e Seixal (concelho do Porto Moniz).

A iniciar muito em breve estão as empreitadas de reabilitação dos conjuntos habitacionais de Santo Amaro (Funchal) e Figueirinhas (Santa Cruz). Já concluída foi a empreitada de reabilitação do conjunto habitacional de Casais d’Além, no concelho de Santa Cruz.