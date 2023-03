Decisão do Governo "é importante para voltar a dar confiança à gestão da TAP"

O deputado do PS-Madeira na Assembleia da República, Carlos Pereira considerou hoje que a decisão do Governo Português em exonerar a CEO e o presidente da TAP, na sequência do relatório da Inspecção-geral das Finanças (IGF) sobre a saída de Alexandra Reis da companhia, "é importante para voltar a dar confiança à gestão da TAP".

“O Governo solicitou um apuramento de responsabilidades, esse apuramento de responsabilidades foi concretizado com o relatório da Inspecção Geral de Finanças, que é muito claro sobre a avaliação que faz da indeminização. Segundo o relatório e a investigação, essa indenização não cumpriu requisitos legais e, portanto, deve ser devolvida. O Governo solicitou à TAP para requerer essa mesma devolução do dinheiro que foi recebido ilegalmente. Por outro lado, foi enviado esse relatório ao Tribunal de Contas para avaliar se há também responsabilidades financeiras daqueles que estiveram diretamente envolvidos no processo. E, finalmente, um terceiro ponto foi a demissão da CEO da TAP e do chairman TAP, que tiveram em envolvimento directo nessa questão, com o pressuposto de que é importante para voltar a dar confiança à gestão da TAP”, ponderou o vice-presidente da bancada socialista em declarações ao DIÁRIO.

“Acho que com esse estes procedimentos e com estas decisões está resposta alguma normalidade na TAP, no sentido de assegurar o cumprimento do plano de reestruturação e avançar com o processo de privatização”, reforçou Carlos Pereira, acrescentando que “não havia outro caminho.

Sobre a escolha de Luís Silva Rodrigues para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, após a exoneração de Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, o parlamentar socialista destaca o facto de tratar-se de “uma personalidade que tem já uma ligação à aviação civil e já esteve inclusive na TAP e que está neste momento a conduzir um processo de reestruturação da SATA são boas indicações”.

“O Luís Rodrigues tem o excelente currículo na área da aviação, já foi Chief Financial Officer (CFO) da TAP, como digo está proceder a um plano de reestruturação na SATA e julgo que tem condições para manter os bons resultados que o plano de reestruturação tem tido”, declarou.

“É bom lembrar isso: A TAP tem tido bons resultados do ponto de vista da sua reestruturação e antecipou vários anos aquilo que estava previsto em termos de indicadores principais e, portanto, acho que estão criadas as condições para a tal normalidade que me parece importante”, fez ainda questão de vincar Carlos Pereira.

Questionado sobre o impacto desta decisão para a Madeira, o deputado do PS considera que “é muito importante que o processo de reestruturação que está em curso da TAP corra bem, porque a TAP tem um papel relevante na mobilidade dos madeirenses, apesar de todas as críticas”.

“Há uma ligação grande dos madeirenses à TAP e é muito importante que a TAP seja preservada do ponto de vista da sua existência”, concluiu.