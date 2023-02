Saiba o que hoje é notícia

Assinala-se hoje um ano desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia que mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A data será marcada por diversos eventos e discursos à escala nacional e internacional, incluindo na própria Ucrânia, onde está prevista uma conferência de imprensa do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

De Londres a Berlim, passando também por Tallin, Bruxelas ou Nova Iorque, a efeméride será assinalada com cerimónias oficiais, manifestações, observação de minutos de silêncio, conferências e iluminação de edifícios com as cores da bandeira ucraniana (azul e amarelo).

Em Portugal, a par de um debate parlamentar sobre a situação na Ucrânia e a observação de um minuto de silêncio na Assembleia da República, entre outras iniciativas, a data será assinalada em 11 cidades por concentrações convocadas por associações de ucranianos.

Nos últimos 12 meses, o conflito provocou milhões de refugiados e de deslocados, milhares de vítimas civis e deixou um rasto de destruição no território ucraniano. Na resposta à invasão, foram mobilizados pelo Ocidente muitos milhões em ajuda militar e humanitária e impostas sanções políticas e económicas sem precedentes à Rússia.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival de cinema Fantasporto começa hoje com a estreia do filme britânico de terror "Shepherd", de Russel Owen, e a programação a localizar-se no renovado Batalha -- Centro de Cinema.

Esta é a 43.ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, que contará com "86 antestreias absolutas", um foco no cinema japonês, uma retrospetiva de cinema filipino, várias obras portuguesas em competição, entre curtas-metragens e a 'longa' "S.Ó.S", de Tiago Santos.

A sessão de encerramento do Fantasporto acontecerá a 04 de março, com o filme "Once upon a time in the future: 2121", primeira obra da realizadora turca Serpil Altin.

DESPORTO

Famalicão e Portimonense abrem a 22.ª jornada da I Liga de futebol, em jogo do 'meio da tabela', com as duas equipas a tentarem manter os bons resultados, depois de terem regressado às vitórias na última ronda.

Em Vila Nova de Famalicão, em jogo com início às 20:15, a equipa da casa, 12.ª, com 24 pontos, tem a oportunidade de ultrapassar na tabela os algarvios, que ocupam a oitava posição, com apenas mais dois pontos, os mesmos 26 de Boavista, Vizela e Desportivo de Chaves.

Os famalicenses entram na ronda depois de uma importante vitória em casa do 'aflito' Santa Clara (3-1), enquanto o Portimonense, que vem de uma vitória caseira frente ao Marítimo (2-1), procura um regresso aos triunfos fora, o que não acontece desde o início de novembro, com a equipa da Paulo Sérgio a somar desde então quatro derrotas como visitante.

A 22.ª jornada, em que o líder Benfica visita no sábado o Vizela (20:30), e o vice-líder FC Porto, a cinco pontos, receberá no domingo o Gil Vicente (20:30), deixará cumpridos praticamente dois terços do campeonato.

***

O Sporting fica hoje a conhecer o adversário nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, com o Arsenal a ser, teoricamente, o oponente mais difícil no sorteio, que se realiza em Nyon, na Suíça.

Os 'leões' chegam a esta fase depois de terem afastado no play-off os dinamarqueses do Midtjylland, com uma vitória por 4-0 fora, depois de um empate a um em Alvalade.

Dos possíveis adversários nos oitavos de final, saídos dos vencedores dos grupos da Liga Europa, o Arsenal, líder da Liga inglesa será a 'fava' do sorteio.

Os espanhóis Betis, dos portugueses Rui Silva e William Carvalho, e Real Sociedad são outros dos oponentes a evitar, num lote em que estão também os turcos do Fenerbahçe, treinados por Jorge Jesus.

No lote de possíveis adversários estão igualmente os neerlandeses do Feyenoord e os alemães do Friburgo, com os húngaros do Ferencváros e os belgas do Saint-Gilloise, que defrontaram o Sporting de Braga na fase grupos, a serem, em teoria, os rivais mais acessíveis.

O sorteio da Liga Europa realiza-se às 12:00 locais (menos uma em Portugal continental).

ECONOMIA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, assina hoje memorandos de entendimento com os sindicatos e as instituições do setor bancário, para atribuir o complemento excecional aos pensionistas da banca.

O governante assina de manhã um memorando com representantes das instituições do setor bancário e o Mais -- Sindicato do Setor Financeiro, SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e SBC - Sindicato dos Bancários do Centro.

De tarde, Fernando Medina assina o memorando com o SNQTB - Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e os representantes das instituições do setor.

Em causa está o complemento excecional a pensionistas, pago em outubro aos reformados da Segurança Social (SS) e da Caixa Geral de Aposentações, mas que excluiu os bancários que recebem exclusivamente pensões de reforma pagas pelos fundos de pensões privados e penalizou os que auferem em simultâneo pensões pagas por estes fundos e pela SS (nestes casos, o montante do complemento excecional foi somente calculado sobre a parcela residual das pensões atribuídas por estes dois últimos sistemas).

LUSOFONIA E ÁFRICA

Dirigentes africanos do centro do espetro político reúnem-se hoje em Lisboa para "pressionar o avanço da democracia em África", segundo um organizador do encontro.

A reunião, que tem como tema "Democracia em África", é promovida pela Internacional Democrática do Centro (IDC), que reúne mais de 90 partidos políticos, e decorrerá na sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

A IDC África é presidida por Ulisses Correia e Silva, atual primeiro-ministro de Cabo Verde.

As conclusões do debate e respetivas linhas de força serão inscritas num documento final, denominado "Declaração de Lisboa".

O evento contará com a presença de diversos dirigentes dos partidos que compõem a IDC e IDC África, vários dos quais chefes de Estado e de Governo, assim como do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Entre os dirigentes políticos esperados figuram Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde e presidente do MpD, o partido no poder, Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau, Patrice Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e presidente da ADI, o partido no poder, e Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, principal partido da oposição angolana.

O presidente da principal formação da oposição em Moçambique, Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, o secretário-geral do partido marroquino Istiqlal, Nizar Baraka, o presidente da IDC e ex-presidente da Colômbia Andrés Pastrana, bem como diversos dirigentes de partidos da Guiné-Conacri, Burkina Faso, Madagáscar, Somália, e especialistas de assuntos políticos e de segurança de Espanha, França, Hungria e Reino Unido, participam igualmente na reunião.

PAÍS

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte) reúne-se hoje com o vice-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Carlos Mouta, para debater o despedimento dos trabalhadores do complexo Petroquímico da Galp.

No final de setembro, pelo menos, 84 ex-trabalhadores da refinaria ainda estavam no desemprego e "sem perspetivas de obter um novo emprego" no âmbito da sua especialização e experiência, segundo a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal (CCT).

No dia 21 de dezembro de 2020, a Galp comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a decisão de encerramento da atividade de refinação em Matosinhos, concentrando as suas atividades no complexo de Sines.

Essa decisão levou ao desemprego de 137 pessoas.

Em fevereiro deste ano, foi anunciado que a antiga refinaria de Matosinhos vai dar lugar a uma cidade da inovação ligada às "energias do futuro", segundo a Galp, a Câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

****

O Tribunal de Penafiel, no distrito do Porto, inicia hoje o julgamento de um jovem de 17 anos suspeito de dois crimes de homicídio, um na forma tentava e outro consumado.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), em 29 de maio de 2022, o jovem estudante e residente no Porto estava num estabelecimento de diversão noturna, em Paredes, quando, "sem qualquer incidente prévio que o justificasse, e empunhando uma arma de fogo, terá efetuado um disparo na direção de cada uma das vítimas, atingindo-as em zonas vitais".

Uma das vítimas, que viria a falecer no Hospital de São João, no Porto, devido à gravidade dos ferimentos, tinha 26 anos, era casado, tinha um filho de tenra idade e era empresário na área da construção civil, acrescentou esta força de investigação criminal.

A outra vítima, de 25 anos, é operário fabril e foi hospitalizada no São João.

Segundo o Ministério Público, esta vítima só não morreu graças aos esforços das equipas de socorro e da equipa médica.

Após os disparos, o arguido fugiu a pé e tentou roubar um carro, empunhando a arma de fogo a uma condutora e gritando para ela sair do veículo.

O jovem é ainda acusado de um crime de detenção de arma proibida e de um crime de roubo qualificado, na forma tentada.