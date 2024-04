Sete novos confrades entronizados hoje pela Confraria Enogastronómica da Madeira

A Confraria Enogastronómica da Madeira ganhou hoje sete novos confrades: Tiago Freitas (presidente do IVBAM), Pedro Ramos (secretário da Saúde), Ricardo Lemos, Carlos Pires Antunes, Franco Haritsch, Paulo Amaral e Enric Ribeira Gabandé (confrade de honra). A investidura teve lugar no âmbito do XXIV_Grande Capítulo da organização que promove a gastronomia e os vinhos da Região, que decorreu ao final da tarde deste sábado, no Fórum Pestana (Casino).

A iniciativa juntou cerca de 150 pessoas, a representar confrarias de países como Espanha, França, Itália, República Checa ou Montenegro. Coube ao director do DIÁRIO proferir a oração de sapiência. Ricardo Miguel Oliveira afirmou que as distinções nacionais e internacionais atribuídas a marcas e profissionais da Madeira, como as estrelas Michelin e os prémios ‘Boa cama Boa mesa’, têm contribuído decisivamente para “aumentar a notoriedade de tudo aquilo que é nosso, sejam restaurantes e bares, indústrias ligadas à alimentação e bebidas, produção regional, até ao próprio destino”.

O jornalista e director revelou que o DIÁRIO está a trabalhar na criação de um prémio para distinguir a gastronomia madeirense, num “grande concurso que junte diversas vontades e parceiros, com um só propósito, o de valorizar o nosso património e os nossos restaurantes, a inovação e as propostas com assinatura, as histórias e as iniciativas que coloquem a cozinha madeirense no centro das atenções, por vezes recebendo outros cozinheiros, para, com os nossos, criarem pratos atendendo à sazonalidade dos produtos e às tradições locais”.