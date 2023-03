"Os direitos das mulheres não podem esperar"

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, o Núcleo da Madeira do MDM – Movimento Democrático de Mulheres esteve numa acção de contactos com várias trabalhadoras do comércio e serviços, na Avenida das Madalenas, na freguesia de Santo António.

"Nestes contactos ouvimos denúncias relacionadas com as dificuldades que diariamente se agravam devido ao aumento do custo de vida; o desespero que muitas famílias vão sentido com o aumento das taxas de juros sobre o crédito da habitação e o desafio que é enfrentado diariamente por tantas trabalhadoras, devido à crescente exploração e pressão para trabalhar cada vez mais, recebendo cada vez menos. Este não é problema exclusivo do comércio e serviços, mas infelizmente, transversal a vários sectores", refere através de uma nota de imprensa.

Um outro problema colocado nesta acção de contactos, prende-se com o facto de milhares de crianças e jovens, serem confrontadas com a perda do abono de família. Os números anunciados falam de cerca de 70 mil crianças que deixam de ter acesso a este, que é um direito universal e que deveria ser garantido pelo Estado". Núcleo da Madeira do MDM – Movimento Democrático de Mulheres

O MDM tem afirmado que este deve ser um direito universal garantido a todas as crianças e é obrigação do Estado assegurar uma rede pública de apoios directos às famílias, como por exemplo a gratuitidade das creches. Continuam por assegurar os direitos de parentalidade, os direitos das crianças às escolas, creches, tempos livres". Núcleo da Madeira do MDM – Movimento Democrático de Mulheres

Entre as várias medidas em que o Estado é chamado a intervir, reafirma "a necessidade de serem valorizadas as carreiras e o aumento dos salários, garantido o direito à igualdade no trabalho e na vida2.

Temos mil razões para lutar porque persistem os baixos salários, a violência das relações no trabalho, a falta de resposta do Governo Regional e da República, para resolver a falta de habitação; a falta de transportes e os horários de trabalho compatíveis com os horários das escolas e da família". Núcleo da Madeira do MDM – Movimento Democrático de Mulheres

E concluiu: "Nas iniciativas desenvolvidas pelo Núcleo da Madeira do MDM, temos afirmado que, os direitos das mulheres não podem esperar, porque temos mil razões para Lutar".