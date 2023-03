JSD assume sector primário como prioridade

“O sector primário é também uma prioridade para a JSD”, garante Nuno Garanito, em nota hoje remetida à imprensa. Para o secretário-geral adjunto da JSD/Madeira “é fundamental criar as condições necessárias para a fixação de todos aqueles que procuram empreender um projecto a expensas pessoais também nas áreas ditas mais convencionais”, sublinhando que "o investimento no produto e marca Madeira deve continuar a ser uma prioridade".

O social-democrata defendeu publicamente esta posição na sequência de uma visita realizada, ao final da tarde de sábado, 4 de Março, pela Comissão Política Regional da JSD/Madeira à empresa Florenças Valborne – dedicada à produção de mel de abelha e à sua comercialização – com sede no parque empresarial de Santana.

A firma, cuja actividade iniciou-se no ano de 2022, pertence ao jovem empresário madeirense Rúben Pedro e, conforme destaca a JSD, tem tido "um crescimento interessante nas cadeias de abastecimento nos produtos relacionados com o mel de abelha", nomeadamente na produção de chocolate com recheio.

De acordo com o dirigente da estrutura de jovens sociais-democratas, “o jovem apicultor vem demonstrar que o empreendedorismo jovem é uma realidade na Região Autónoma da Madeira, reforçando que é deste espírito que se robustece a actividade económica da Região, se valorizam e formam produtos diferenciados e que os mais jovens podem contribuir, decisivamente, para a modernização dos diferentes setores da economia”.

“Uma das missões dos mais jovens é contribuir para uma sociedade mais diversificada, onde tanto os grandes como os pequenos projectos tem oportunidade de singrar e constituir não só a fonte de rendimento como também a realização pessoal do individuo”, reforçou Nuno Garanito.

A JSD destaca ainda o volume de negócios e o investimento que a microempresa conseguiu concretizar ainda em 2022 e a abertura do seu primeiro estabelecimento a retalho no Município de Câmara de Lobos. Factos que levam o dirigente ‘laranja’ a mencionar que o “exemplo da Valborne deve servir de inspiração a todos os jovens que querem singrar numa vida empresarial”.

Nuno Garanito defendeu ainda que “devem ser reforçados os projectos de formação para jovens empresários dos diferentes sectores”, circunstância que “merecerá sempre a atenção da JSD/Madeira”, assegurou.