PSD assume que Saúde já tem sido uma prioridade de Miguel Albuquerque

O PSD assume que a Saúde deve continuar a ser uma prioridade no próximo mandato do executivo madeirense, “como tem sido ao longo dos últimos tempos com a governação e liderança de Miguel Albuquerque”. Rubina Leal assume que a aposta tem passado pelo reforço dos orçamentos da Saúde.

Em reacção à manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO, a parlamentar afirma que houve um reforço na recuperação do trabalho pendente, seja em termos de cirurgias e de meios de diagnóstico e terapêutica. A social-democrata lembra ainda a aposta no Novo hospital do Funchal.

“Se há questão que é importante é, de facto, continuarmos a trabalhar na regularização das carreiras, na aposta nos profissionais de saúde. De facto, a mais-valia que temos dentro do nosso sistema regional de saúde é os nossos profissionais” Rubina Leal, deputada do PSD-Madeira

Já no que diz respeito à habitação, outras das prioridades apontadas pela população na sondagem apresentada pelo nosso matutino, Rubina Leal assume que estamos a falar de “necessidades básicas”. “Neste primeiro semestre prevê-se a construção de mais 600 fogos”, lembra a social-democrata. A parlamentar indica que o executivo madeirense está a trabalhar em vários tipos de resposta pois nem tudo é habitação social.