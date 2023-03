Presidente da República assume ser fã da Madeira

O presidente da República deixo rasgados elogios ao stand da Madeira na BTL depois de apreciar as iguarias regionais e se deixar fotografar no miradouro com vista para as diversas paisagens insulares.

Marcelo Rebelo de Sousa passou pela "ilha de encantos" no final desta manhã considerando estar perante um "stand excepcional", enaltecendo ainda o facto do presidente do Governo marcar presença o que, na sua óptica, dá brilho "a dobrar" ao espaço insular na feira de Turismo.

O Chefe de Estado confidenciou ao DIÁRIO que na próxima visita à Região, agendada para meados deste mês, como já havíamos noticiado em primeira mão, vai jantar com Miguel Albuquerque, com quem admite ter, neste momento "a melhor relação possível".