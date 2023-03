"Se eu tivesse influência, as verbas do PRR teriam vindo para o sector privado"

Avelino Farinha foi questionado, por Sérgio Gonçalves sobre a aplicação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O líder socialistas perguntou ao empresário se não deveria haver uma aplicação das verbas no sector privado, nomeadamente no turismo, ao contrário do que faz o Governo Regional que concentra nas obras públicas.

O empresário concorda com a posição de Sérgio Gonçalves. "Era importante o PRR nas empresas, mas isso também é a prova de que os empresários não falam nem têm influência junto do Governo", afirma.

"Se eu tivesse influência, as verbas do PRR teriam vindo parta o sector privado" Avelino Farinha

No entanto, o presidente do Grupo AFA reconhece que as verbas do PRR chegam às empresas de "forma indirecta" porque são elas que realizam as obras.