Redução de 30,2 milhões de euros da dívida financeira do Sector Empresarial da Madeira

De acordo com o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao 4.º trimestre de 2022, houve uma redução da dívida financeira total (inclui suprimentos da Região Autónoma da Madeira) do SERAM de 30,2 milhões de euros (-3,6%).

Houve um aumento do activo do SERAM de 339,3 milhões de euros (+14,4%), assim como da situação líquida de 148,1 milhões de euros (+15,5%).

Também o investimento do SERAM aumentou 11,7 milhões de euros (+13,8%).

O crescimento do volume de negócios da SERAM em cerca de 117,1 milhões de euros (+19,2%) e dos rendimentos operacionais em cerca de 59,6 milhões de euros (+7.9%).

Relativamente ao resultado operacional bruto (EBITDA) do SERAM houve um aumento de 18,0%, o que equivale a cerca de 25,6 milhões de euros.

Foi reduzido o peso dos gastos operacionais no volume de negócios de SERAM em menos 8,8 pontos percentuais.

Já o lucro do SERAM foi de 16,8 milhões de euros (+137,3%).

Por fim. houve uma melhoria da estrutura financeira do SERAM (o rácio de endividamento diminuiu 0,4 p.p. e o rácio de autonomia financeira aumentou 0,4 p.p.).