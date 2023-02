Marcos Freitas 'cai' à primeira na Taça da Europa Top-16

Arrancou hoje a 50.ª edição da Taça da Europa Top-16 em ténis de mesa, em Montreux, Suíça, um evento que reúne os 32 melhores atletas do continente europeu, no panorama masculino e feminino.

Nesta primeira jornada da competição organização pela União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU), o madeirense Marcos Freitas não teve a sua melhor entrada, 'caindo' na primeira ronda.

O jogador olímpico luso, actual n.º 34 do ranking mundial, partia para este evento, onde já veio a vencer em 2014 e foi finalista vencido em 2021, como o nono cabeça de série da prova masculina e apresentava-se com boas expetativas para a competição.

Na ronda inaugural, em jogo disputado ao início da manhã, Marcos Freitas veio a medir forças com o alemão Dang Qiu, terceiro cabeça de série e actual n.º 11 do ranking mundial, não tendo sido feliz, terminando derrotado por 0-4 e com os parciais de 10-12, 6-11, 6-11 e 6-11.

Apesar do primeiro set muito equilibrado, decidido apenas nas diferenças de pontos, Marcos não conseguiu contrariar o alemão abandonando a prova, nesta que foi a sua nona participação no evento.

Já no sector feminino, Fu Yu, atleta há muito radicada na madeirense e internacional portuguesa, acabou por ter sorte diferente.

Num desafio muito difícil nesta manhã, a actual n.º 19 do Mundo levou de vencida a sueca Christina Kallberg, por 4-3 (11-8, 11-6, 9-11, 11-8, 5-11, 8-11, 11-6).

Fu Yu esteve em vantagem por duas ocasiões, 2-0 e 3-1 no marcador, mas a atleta nórdica conseguiu empatar ao sexto encontro, levando assim a decisão para o derradeiro set.

Nos quartos de final, Fu Yu irá medir forças com a austríaca Sofia Polcanova, atual n.º 13 mundial, num confronto muito interessante, entre duas atletas do top 20 mundial.

Portugal conta ainda com a participação de mais dois atletas, nomeadamente João Geraldo e Shao Jieni.

De destacar o facto de que o canal televisivo Sport TV irá transmitir os encontros do segundo dia de competição (domingo, 26/02/2023), a partir das 9h30 (hora da RAM), podendo-se assistir a excelentes confrontos deste Top 16 Europeu, com os melhores atletas europeus da atualidade.