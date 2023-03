Nevão em montanhas na Califórnia pode continuar a reter pessoas mais uma semana

Algumas pessoas retidas nas comunidades em montanha no sul da Califórnia devido a um intenso nevão podem continuar com os movimentos restringidos durante mais uma semana, disse na sexta-feira um dirigente local.

Uma onda de ar ártico provocou uma rara tempestade de neve a leste de Los Angeles, nas montanhas de San Bernardino, onde milhares de pessoas vivem nos pontos altos em comunidades florestais ou visitam, ao longo de todo o ano, para recreio.

No último fim de semana, todas as vias rápidas conducentes às montanhas estiveram fechadas, só abrindo de forma intermitente a partir de então a residentes e colunas de camiões com alimentação e outros produtos.

A estimativa do xerife do condado de San Bernardino, Shannon Dicus, é a de uma melhoria das previsões de melhoria do tempo, que antes eram superiores a duas semanas.

"Dissemos que poderíamos esperar até duas semanas, mas dado os esforços do Estado e ao equipamento que está a chegar, temos esperança que a espera baixe para uma semana", disse, durante uma conferência de imprensa.