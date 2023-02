Shao Jieni conquista bronze no Top 16 Europeu

Shao Jieni conquistou hoje a medalha de bronze no Top 16 Europeu em ténis de mesa, competição que reuniu na cidade suíça de Montreux alguns dos melhores jogadores mais bem posicionados no ranking da Europa,

A internacional portuguesa veio a perder nas meias-finais com a alemã Ying Han. Shao Jieni (11.ª cabeça de série e 57.ª do ranking mundial) não conseguiu ultrapassar a germânica Ying Han (1.º cabeça de série e 10.ª do ranking mundial), perdendo por 0-4.

Portugal esteve ainda representado por Fu Yu, que chegou aos quartos-de-final, e pelo olímpico madeirense Marcos Freitas e João Geraldo, eliminados nos oitavos-de-final.