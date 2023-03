Habitação cada vez mais inacessível

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 4 de Março, vai para a habitação que está cada vez mais inacessível. São sobretudo as mulheres jovens, residentes no Funchal e da classe média, aquelas que mais se queixam do preço das casas, segundo a sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira. Uma inquilina pagou adiantado e, sem visitar antes o imóvel na Rua das Maravilhas, acabou por se aperceber que a fração não dispõe de saneamento básico.

Destaque, também, para o turismo, que continua a ser foco, esta semana, no decorrer da Bolsa de Turismo de Lisboa. António Costa Silva, ministro da Economia, visitou o stand da Madeira na feira e deixou elogios e recomendações. Diversificar a oferta turística é o caminho.

Leia, ainda, sobre o silêncio da diocese sobre a denúncia de encobrimento, após o advogado de Anastácio Alves afirmar que a Igreja aconselhou o ex-padre a não ficar por perto; Sobre a dívida da Região, que é a mais baixa dos últimos 12 anos; E sobre Mário Laginha, que vem à Região dar um concerto com a Orquestra Clássica da Madeira.

