Shao Jieni qualifica-se para as meias-finais do Top 16 Europeu

Shao Jieni qualificou-se, este sábado, para as meias-finais do Top 16 Europeu. A competição está a decorrer na cidade suíça de Montreux, tendo Fu Yu sido eliminada nos quartos de final e Marcos Freitas e João Geraldo nos oitavos, revela uma nota de imprensa.

Shao Jieni (11.ª cabeça de série e 57.ª do ranking mundial) afastou nos quartos de final a luxemburguesa Xia Lian Ni, atleta de 59 anos que já venceu por três vezes a competição (1996, 1997 e 1998) e ocupa a 37.ª posição mundial. Nos oitavos, venceu a francesa Yuan Ja Nan (18.ª da lista mundial e 4.ª cabeça de série), acrescenta a mesma nota.

Adianta que a olímpica portuguesa tem como adversária nas meias-finais a alemã Ying Han, 1.º cabeça de série 10.ª do ranking mundial, vencedora do Top 16 em 2022. O jogo vai ser transmitido em direto no canal Sport TV.

Revela que Fu Yu (5.ª cabeça de série e 19.ª do ranking mundial) começou por vencer a sueca Christina Kallberg (68.ª do mundo / 15.ª na competição) por 4-3, mas nos quartos foi afastada pela austríaca Sofia Polcanova (13.ª do mundo / 2.ª no Top 16), campeã da Europa em 2022 em singulares e pares.

Acrescenta que na competição masculina, Marcos Freitas (9.º cabeça de série e 34.º do mundo) não conseguiu ultrapassar nos oitavos de final o germânico Qiu Dang (11.º mundial / 3.º no Top 16), campeã da Europa em título.

Por fim refere que João Geraldo (14.º cabeça de série e 51.º da classificação mundial) se estreou na competição e foi eliminado pelo francês Simon Gauzy (32.º mundo), ao perder por 2-4).



Resultados de hoje

Singulares Femininos – Quartos de Final

Shao Jieni, 4 – Xia Lian Ni (LUX), 2 (11-7, 11-13, 11-7, 11-7, 6-11, 11-4)

Fu Yu, 3 – Sofia Polcanova (AUT), 4 (8-11, 11-7, 11-13, 15-13, 8-11, 11-9, 8-11)

Singulares Femininos – Oitavos de Final

Shao Jieni, 4 – Yuan Ja Nan (FRA), 2 (11-4, 11-4, 11-8, 6-11, 9-11, 11-7)

Fu Yu, 4 – Christina Kallberg (SWE), 3 (11-8, 11-6, 9-11, 11-8, 5-11, 8-11, 11-6)

Singulares Masculinos – Oitavos de Final

Marcos Freitas, 0 – Qiu Dang (GER), 4 (10-12, 6-11, 6-11, 6-11)

Simon Gauzy (FRA), 4 – João Geraldo, 2 (11-8, 10-12, 11-8, 8-11, 14-12, 11-9)

Programa de Domingo, 26 de fevereiro

Singulares Femininos – Meias-Finais

10h20: Shao Jieni – Ying Han (GER)