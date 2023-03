XV Colóquio do Mercado Quinhentista 'Tristão da Damas'

Dando seguimento aos colóquios realizados em anos anteriores, e contextualizando a temática do Mercado Quinhentista 2023, 'Tristão das Damas', a Escola Básica e Secundária de Machico - Comissão Organizadora do Mercado Quinhentista - e a Câmara Municipal de Machico realizam o XV Colóquio do Mercado Quinhentista, no dia 6 de Maio de 2023, sábado, no Fórum Machico.

Homem audaz, cortesão e imbuído de um forte espírito de cavalaria, Tristão Teixeira (das Damas) promoveu festas, torneios e outros jogos de cavalaria, saraus de poesia, sendo-lhe inclusivamente atribuída a autoria de três poesias que integram, hoje, o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Será sobre a relevância cultural da “corte” de Tristão das Damas e consequentes dinâmicas nos domínios da cultura, da genealogia, da música, da poesia, da arquitetura e da gastronomia que versará este XV Colóquio do MQ.

Dos oradores convidados destacam-se: José Manuel Garcia, doutorado em História pela Universidade do Porto e investigador no Gabinete de Estudos Olisiponenses da Câmara Municipal de Lisboa. Colaborou com a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e com a Fundação Calouste Gulbenkian. Participou na organização de numerosas exposições e congressos; proferiu inúmeras conferências em Portugal e no estrangeiro e publicou abundante bibliografia sobre temas de História de Portugal e dos Descobrimentos e Graça Videira Lopes, doutorada em Literatura Medieval e investigadora integrada do Instituto de Estudos Medievais (IEM) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Responsável pela Base de Dados online «Cantigas Medievais Galego-Portuguesas» (http://cantigas.fcsh.unl.pt). Coordenou vários projetos e publicou numerosos artigos e livros.