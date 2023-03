O atleta Diogo Ribeiro venceu hoje a final dos 100 livres do Open de Portugal que decorre no Funchal, tornando-se no primeiro português a baixar dos 48 segundos no hectómetro.

Diogo, que havia obtido recorde nacional nas eliminatórias com 48,01, mínimos olímpicos, venceu esta tarde a final com 47,98 segundos.

Miguel Nascimento (Benfica) foi segundo com 49,63 segundos e Tiago Costa (Sporting) terceiro com 50,17.