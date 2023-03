O secretário regional de Turismo e Cultura entende que o sucesso e liderança da FN hotelaria resulta do mercado, da visão, da liderança e dos valores, o que faz da empresa madeirense uma excepção num País em que a Região não passa dos 2,5% em muitos domínios.

Na sessão de encerramento do evento comemorativo do 40.º aniversário da FN hotelaria, que juntou durante a tarde vários convidados no hotel Epic Sana Marquês, em Lisboa, Eduardo Jesus referiu que a FN é “força da natureza” que “ficou grande demais para a nossa bela mas pequena ilha”, um movimento que faz parte da história comum e bem vincado nos ciclos de desenvolvimento à boleia do açúcar, do vinho, do bordado, da emigração e do CINM.

“Foi preciso ir buscar lá fora o mercado que não temos. E sempre que o fizemos afirmamo-nos”, sublinhou, antes de considerar o amigo João Abel Freitas como “visionário”, também porque “quando aponta para lua vê a lua e não, como muitos, só a ponta do dedo”.

O governante entende que “liderar é uma arte e ser bem liderado é uma enorme sorte” e enfatiza a postura da empresa. “Ter sucesso nos negócios sem comprometer os valores é a magia da FN”, sublinhou, considerando que a empresa está bem preparada para encarar o futuro.

Eduardo Jesus assumiu ser “uma honra estar presente neste momento pela grande admiração à família que dá continuidade à FN, enaltecendo a modernidade e oferta de momentos únicos na cerimónia em que deixou um louvor: “Aquilo que um madeirense faz fora da Madeira contribui decididamente para a notoriedade da Região. A FN tem contribuído para que a nossa imagem seja muito positiva. A FN engrandece e dignifica a Madeira”.