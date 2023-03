"Temos na Madeira uma maioria cansada, requentada, anti autonomista"

Numa reunião hoje com militantes no Caniço, o porta-voz do PAN, Joaquim Sousa, afirmou que na Madeira existe uma "maioria cansada, requentada, anti autonomista que não tem ideias e cujo único projecto para a Madeira é a distribuição de taxos e taxinhos pelos familiares e afiliados e do orçamento regional pelos Lobbys de modo a manterem o poder e as mordomias".

Temos assistido a declarações dos deputados e dos governantes da maioria que procuram fazer dos habitantes da Madeira de 'tolos', como se os mesmos não merecessem respeito, daqueles a que nós o povo pagamos para nos representarem e governarem. Joaquim Sousa, porta-voz PAN.

"E se o secretário Jorge Carvalho faz a apologia do 'pequeno ditador' e manda os jovens da escola hoteleira sofrerem em silêncio, enquanto incumbe a inspecção 'cooperante' de 'justificar' o injustificável", disse.

Relativamente a Brício Araújo, Joaquim Sousa questionou se o deputado "se deu conta que o governo acaba de aumentar o ISP, e se se deu conta que este aumento faz parte do esforço do PSD para combater a inflação?".

A uma pergunta sobre a sustentabilidade da Segurança Social, o porta-voz do PAN, disse que a presidente do Instituto de Segurança Social "representa bem o problema que é não serem colocadas pessoas competentes nos lugares, mas sim afiliados políticos, pois alguém que 'desvaloriza' os milhões que, entretanto, se vão perdendo por descuido, inépcia, incompetência, como o fez a presidente do Instituto da Segurança Social já há muito que não devia estar onde está".

Neste momento já não temos governo, estamos totalmente em campanha, o que se vê bem nas múltiplas inaugurações de tudo e mais alguma coisa em que o presidente do governo/ PSD participa, e nos anúncios a avulso que são feitos relativamente às prioridades do tipo “agora é que é” que são anunciadas pelo governo/PSD, o que é bem exemplificado pelo anuncio que a Causa Animal passa a ser prioridade, exactamente na semana seguinte à ordem para “matar“ os gatos que vivem nas serras: "o que naturalmente o PAN e os animais agradecem, pois as matanças têm sido muitas", recordando a título de exemplo as “cabras das desertas, abelhas, pombos, cães e gatos urbanos, pombos torcazes, gatos da serra, etc, etc”; PAN Madeira.

Continuou afirmando que porventura pouco se admirava que brevemente o Governo/PSD dissesse que são os “campeões” da defesa da Laurissilva e das paisagens do Curral das Freiras.

Perante uma pergunta relativa à vacinação do Covid-19, Joaquim Sousa afirmou que à luz das novas evidências científicas, o "secretário Pedro Ramos já se deve ter arrependido de ter chamado “irresponsáveis” aos pais não vacinarem as crianças menores de 10 anos que o mesmo queria impor a todo o custo?".