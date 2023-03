'Os qu’emigraRAM' apresentada no palco principal da Feira do Livro

A quinta e mais recente obra da coleção Baltazar Dias, 'Os qu’emigraRAM', foi esta tarde apresentada no palco principal da Feira do Livro. Uma apresentação que contou com a presença de Ricardo Brito, João Paiva, Sara Cíntia, José Gregório Rojas e Agostinho Silva.

Este é um projecto de investigação e ckriação teatral que pretende abordar os conceitos relacionados com a emigração e a identidade da diáspora madeirense, usando testemunhos de imigrantes madeirenses, assim como dos seus familiares e amigos que decidiram continuar a residir na ilha.

A obra, criada por Ricardo Brito, conta com a colaboração de João Paiva, José Gregório Rojas e Sara Cíntia.

Ricardo Brito, nasceu em Coimbra e é actualmente morador na ilha da Madeira. Desde 2001 é profissional em teatro, onde tem trabalhado como actor e encenador. 'Os qu’emigraRAM' é a sua primeira obra publicada.