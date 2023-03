Madeira presente na abertura da 'X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas'

O secretário regional da Economia, acompanhado pelo presidente do IDE, marcou presença, esta quinta-feira, na abertura da X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas.

Aproveitando a deslocação a Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, Rui Barreto fez questão de aceder ao convite para estar no arranque dos trabalhos, onde também esteve o secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

A X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas é um evento que é promovido pela Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas e pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, que se reúnem anualmente para abordar temáticas ligadas à actualidade comercial e empresarial.

A presença de uma representação do Governo Regional nesta X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas constitui uma importante oportunidade para também desenvolver contactos e ligações comerciais, com elevado potencial para a internacionalização do tecido empresarial regional.

De referir ainda que, nesta X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas participam inúmeras câmaras de comércio instaladas em vários pontos do mundo, conferindo uma grande amplitude de contactos e potenciais áreas de interesse para a atividade empresarial.