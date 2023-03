Coro de Câmara da Madeira apresenta espectáculo pascoal 'Via Crucis' nos Canhas

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresenta, na próxima sexta-feira, 31 de Março, na Ponta do Sol, o espectáculo pascoal 'Via Crucis'.

O programa, que retrata, musicalmente e não só, as 14 estações da via sacra, será exibido, pelas 20 horas, na igreja dos Canhas, com a duração de 60 minutos. O espectáculo ímpar no repertório do CCM é dedicado à quadra pascoal.

Sob a direcção artística da maestrina Zélia Gomes, o CCM terá como instrumentistas convidados, ao piano, Leonilde Ramos; como violinistas, Edina Tenki e Sandra Sá; e, ao violoncelo, Stella Silvian.

Após três actuações em 2022, no Funchal, na Ribeira Brava e na Calheta, o Coro de Câmara da Madeira deverá fazer este ano mais duas exibições.

Em nota emitida, a direcção explica que "as limitações espaciais e temporais" não permitem a concretização de "um número mais elevado de actuações", mas assegura que "é objectivo do CCM abranger o maior número de interessados que for possível".

O evento de sexta-feira tem o apoio da igreja dos Canhas (padre Humberto) e da Câmara Municipal da Ponta do Sol.