Madeira quer ligar o Brasil à Europa

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, defendeu, esta quarta-feira, 29 de Março, em Florianópolis, que a Madeira tem todas as condições para se transformar numa "plataforma de negócios do Brasil para a Europa".

O governante madeirense, que participou na FINBRASIL 2023, - considerada a maior feira multissetorial da América Latina -, afirmou que a Madeira reúne todas as condições, no plano tecnológico, no plano das telecomunicações, como o cabo submarino que liga Fortaleza à Europa, mas também na investigação científica, tendo referenciado o projecto do novo hospital e a aposta nas Startups.

Na oportunidade, referiu igualmente a importância da interconectividade digital para a economia do futuro, desafiando os empresários brasileiros a investirem na Madeira e ao aparecimento e criação de projetos de cooperação aos mais diversos níveis, na economia azul, aquacultura, na saúde e na indústria.

A deslocação da Região ao Brasil para a participação no evento, que chega hoje ao fim com a participação do secretário regional da Economia e do presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas, na ‘X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas’, contou com o apoio de fundos comunitários, através do FEDER, destinados à internacionalização da economia regional.