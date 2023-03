X Trail do Ludens Clube de Machico - Santo da Serra com mais de 360 participantes

Decorreu, esta quinta-feira, a apresentação do 'X Trail do Ludens Machico - Santo da Serra', que teve como palco o Clube de Golf do Santo da Serra.

Esta prova desportiva, que conta com a co-organização do Ludens Clube de Machico e da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, apresenta dois percursos, o 'Trail Rota da Sidra', com cerca de 190 participantes e 11 quilómetros de percurso, e a prova rainha do evento, o 'Trail Rota da Lagoa dos Lamaceiros', com 170 inscritos e cerca de 22 quilómetros.

Serão distribuídos mais de 1000 euros em prémios monetários entre os pódios de ambas as provas, uma forma de reconhecimento pelo esforço dos atletas.

Marcaram presença na apresentação: o presidente do Ludens Clube de Machico, Patrício Lopes, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, Gilberto Rodrigues, o vereador do Município de Machico, Nuno Moreira, o oresidente da AARAM, Egídio Olim, e o diretor regional do Desporto, David Gomes.

Programação do evento:

31 de Março ( 11h00 - 19h00) - Secretariado – Ludens Clube Machico

1 de Abril (14h00 às 19h00) – Secretariado – Ludens Clube Machico

2 de Abril – Competições

08h30 - Concentração dos participantes junto à Igreja da Ribeira de Machico

08h45 - Briefing

09h00 - Partida do TRL - Trail Rota da Lagoa (22 km)

10h00 - Partida do TRS - Trail Rota da Sidra (11 km)

13h00 – Limite horário da prova TRS – 11 km

13h30 - Cerimónia de Entrega de Prémios 13:30 - Limite horário da prova TRL – 22 km