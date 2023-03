Intervenção na escarpa garante segurança ao Campo do Andorinha

O vereador com o pelouro das Obras Públicas da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, visitou hoje as obras realizadas na escarpa sobranceira ao Complexo Desportivo do Clube Futebol Andorinha, na freguesia de Santo António

O campo esteve interdito durante dois meses devido à queda de pedras ocorrida a 22 de Dezembro último e, nesse sentido, Bruno Pereira esclareceu que a Câmara Municipal do Funchal foi alertada na altura para a situação e após vistoria realizada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil decidiu interditar o campo, uma vez que havia risco para os utilizadores daquela infra-estrutura desportiva.

Após as vistorias, as obras iniciaram-se e, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, a autarquia aprovou, em Fevereiro, um apoio de cerca de 50 mil euros.

O vereador realçou que pela importância do clube, que acolhe mais de 300 atletas, a autarquia foi célere na resposta para que a colectividade retomasse os treinos na sua própria casa o mais rapidamente possível.

Desse modo, a empreitada consistiu na contenção de terras, retirada de pedras, bem como na demolição de uma casa em risco, remoção de troncos das árvores abatidas e corte de um enorme eucalipto que estava em zona perigosa. Para que os trabalhos fossem efectuados com a máxima segurança foi necessário abrir uma estrada pela parte norte do campo, permitindo, deste modo, a utilização de máquinas retroescavadoras.

Duarte Santos, presidente do Clube agradeceu o apoio da autarquia do Funchal que, em colaboração com a Junta de Freguesia de Santo António, permitiu tornar o campo do Andorinha “mais seguro”.