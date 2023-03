Trânsito complica na Via Rápida

Bom dia. O trânsito nesta manhã de segunda-feira, 20 de Março de 2023, aponta para algum congestionamento, sobretudo centrado no habitual ponto negro da Via Rápida, que bloqueia no sentido Machico - Ribeira Brava com foco o nó de Pestana Júnior.

Neste momento há uma grande dificuldade em perceber até que ponto este volume de trânsito está relacionado com volume de viaturas ou algum incidente, mas o certo é que a direcção mais complicada para quem conduz é precisamente o contrário, pois a esta hora o sol bate mesmo de frente e condiciona a visibilidade.

No sentido contrário, contudo, não há sinais de congestionamento, o que remete para o centro do Funchal, mais precisamente desde a saída da Via Rápida junto ao Hospital até ao Campo da Barca, ao longo de toda a Cota 40.