Trânsito complicado a partir do nó do Pinheiro Grande

Bom dia. Trânsito a circular com algum constrangimento a partir do nó do Pinheiro Grande, pouco antes do túnel, no sentido Machico - Ribeira Brava. A causa terá sido uma avaria ou um ligeiro toque, mas as informações não são, para já, passíveis de confirmação.

Por causa desta situação, há algum congestionamento nessa zona e dificultando a vida dos condutores que chegam para essa zona. A tendência poderá ser de maior acumulação de viaturas além da Cancela.

De resto, noutras zonas não há neste momento grandes entraves à circulação automóvel. A excepção é a extensão da Cota 40, sempre dificultada pelo enorme volume de viaturas a esta hora.