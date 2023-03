Trânsito flui sem complicações nesta terça-feira

Esta terça-feira, o trânsito flui sem complicações nas estradas da Madeira.

A zona onde se verifica um maior número de veículos a circular é no Pinheiro Grande, Neves.

Na Boa Nova verifica-se também algum movimento sem, no entanto, provocar grandes constrangimentos aos automobilistas.

Nesta manhã de terça-feira, regista-se igualmente muitos veículos a circular no Nó da Pestana Júnior e no Túnel de João Abel de Freitas. Situação idêntica no Nó de Santo António, assim como no Nó da Saída Oeste.

NO Túnel da Alforra (Norte) e na Ponte dos Frades verifica-se também algum movimento.

Até ao momento, estas são as zonas da Via Rápida com mais veículos a circular.

Quanto à baixa do Funchal, a Avenida do Mar, Rua João de Deus e Rua Visconde Anadia são as zonas onde se verifica o habitual pára-arranca.

Seja prudente, conduza com precaução.