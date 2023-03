Trânsito ainda tranquilo nesta manhã de quarta-feira

Bom dia. Apesar de já se notar algum movimento de viaturas na via rápida, nomeadamente com maior fluxo no sentido Machico - Ribeira Brava, neste momento o trânsito processa-se com relativa tranquilidade.

Contudo, é expectável que na próxima hora ocorra alguma volumar deste tráfego rodoviário , esperando-se que com o bom tempo, sem piso molhado, mas algum sol, a situação ocorra como habitualmente nas manhãs de dias úteis.

Ver Galeria

O tráfego rodoviário vai intensificar-se pelo menos até depois das 9h00, tornando assim mais complicada a circulação automóvel. Os habituais pontos de congestionamento vão ocorrer, mas sem incidentes tudo se processará com relativa tranquilidade.

Foto Google Maps

Para quem circula no sentido Ribeira Brava - Machico, atenção a um possível congestionamento na zona do Campanário, conforme os 'sinais' que nos chegam do Google Maps. Poder-se-á tratar de um acidente ou uma varia, e quiçá alguma intervenção na via. Naquela zona não há grande volume de viaturas, mas poderá estar a dificultar a circulação de quem por lá passa.