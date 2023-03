Trânsito com congestionamento desde a Cancela

Bom dia. Trânsito ainda que com muito á vontade, começa a complicar na zona da Cancela, registando a aplicação Info Vias tráfego intenso que coloca o congestionamento em cerca de 2 km. A tendências, que tem sido habitual, é de piorar.

De resto, nesse sentido Machico - Ribeira Brava na Via Rápida não há outras zonas com dificuldades, embora possa vir a ocorrer acumulado de viaturas até ao nó de Pestana Júnior, uma das saídas para o centro do Funchal, o mesmo acontecendo na saída desta via para o centro na zona da rotunda do Hospital, afectando inclusive toda a criculação ao longo da Cota 40.