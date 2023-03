Albuquerque lançou 500 obras. Desde o início do actual mandato, Governo Regional comprometeu mais de 400 milhões de euros, valores sem IVA, em empreitadas públicas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 8.

Mas há mais para ver nesta edição desta sexta-feira, como é o caso do homem que foi Apanhado com 130 mil ficheiros de pornografia infantil. Alerta de organismo internacional leva engenheiro desempregado ao banco dos réus. Julgamento arranca em Maio, no Funchal.

Fique também a saber que Funchal exige resposta de ministro sobre reforço policial. José Luís Carneiro com agenda completa hoje na Região.

Nova embaixadora da Venezuela promete visita em breve. Mary Flores Mora defende retoma da cooperação e “respeito” entre os dois países e enaltece comunidade madeirense.

E, por fim, Estudo identifica 221 miradouros na Madeira.

